Te puede interesar: ‘El ‘coronavirus español’ llegó en febrero, se dispersó en un partido, una feria y un funeral… y no lo hemos vuelto a ver’

Han pasado 8 meses desde que el coronavirus se instaló en nuestra cotidianidad. Y casi al mismo tiempo, la mascarilla dejó de ser algo usado casi en exclusiva por los profesionales sanitarios y pasó a convertirse en un elemento más de nuestra indumentaria diaria.

Pero incluso después de tanto tiempo, ¿realmente hemos aprendido a usarla correctamente?

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Pues según se desprende de un estudio realizado por la distribuidora de medicamentos Cofares, la gran mayoría no utiliza la mascarilla correctamente. En concreto, 8 de cada 10 españoles reconocen que no sustituyen la mascarilla tras exceder su tiempo de uso, con el riesgo que esto conlleva a la hora de proteger y protegerse de la Covid-19.

Y no es cuestión de desconocimiento sobre el tiempo de uso indicado para cada mascarilla, porque casi el 80% sabe cada cuanto tiempo hay que reemplazarla. Pero un altísimo porcentaje reconoce no haber sustituido la mascarilla una vez transcurrido el tiempo indicado para su uso.

En este punto, cabe recordar que, dependiendo del tipo de mascarillas, higiénica o FPP2, el tiempo de uso, que debe indicar el fabricante, variará. Si hablamos de mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, su protección ante la Covid-19 se agota después de cuatro horas de uso.

Respecto a los puestos de trabajo, el estudio detecta un uso estricto de la mascarilla entre los trabajadores. En concreto, un 70,9% la lleva de forma correcta durante toda su jornada laboral.

Pero frente a este porcentaje, están los que optan por no usarla en sus centros de trabajo si se cumplen las medidas de distanciamiento (17,5%), y los que la usan en función del día y de con quién se vayan a relacionar (11,6%).

Te puede interesar: ‘Si el test serológico dice que tengo anticuerpos ¿ya no contagio ni me contagian?’

Adaptados a las mascarillas

De lo que sí podemos estar orgullosos es de la excelente adaptación que ha tenido la población española a este nuevo elemento. El 67% de los consultados por el estudio de Cofares aseguraban que en ningún momento han tenido problemas a la hora de usar mascarilla, y se han adaptado con facilidad a su uso.

Y lo más sorprendente es que son los más jóvenes los que mejor lo llevan. La llamada Generación Z, jóvenes entre los 18 y los 25 años, aseguran haber incorporado el uso de las mascarillas a sus rutinas diarias en un 74,2% de los casos.

En cambio, a la conocida como Generación X, entre 36 y 55 años, le ha costado un poco más la adaptación. Tan sólo a un 60% de ellos les es fácil convivir con los cubrebocas.

Preferimos el agua y el jabón

Más allá del uso de la mascarilla, el análisis de Tendencias Cofares ha evaluado también las preferencias de los españoles en cuanto a higiene de manos. Así, se ha detectado que el 75% de los encuestados prefiere utilizar agua y jabón antes que gel hidroalcohólico.

Además, no ha habido grandes cambios en la frecuencia de toma de temperatura a raíz de la pandemia. A nivel global, el 53% afirma no tomarse la temperatura más que antes, y de nuevo son los más jóvenes quienes se muestran más sensibles al respecto, de acuerdo con los resultados. Son los encuestados de la Generación Z (61 %) y los Millennials (59 %) los que más han incrementado la frecuencia de toma de temperatura, frente al grupo de la Generación X (40 %) y los Boomers (26 %).

Cómo usar correctamente una mascarilla

Aunque como hemos visto la gran mayoría conocemos la forma correcta de usar las mascarillas, nunca está de más recordar las reglas básicas de su uso.

Para los más despistados, estás son las claves que da el Ministerio de Sanidad:

– Lávate las manos antes de colocar la mascarilla.

– Colócatela de tal manera que te cubra la nariz y la boca. Ajústala también por debajo de la barbilla.

– Trata de que se encaje a los lados de la cara.

– Asegúrate de poder respirar con facilidad.

– Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.

– Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas, salvo indicación del fabricante.

– En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

– No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

– Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, luego deséchala en un cubo cerrado y después lávate las manos.

– Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.