¿Qué hacía su hijo con naturalidad que otros que conocía no hacían?

Lo que llamaba la atención respecto a niños de su misma edad o incluso mayores es que Leo comía cualquier tipo de textura sin ningún problema. No es necesario hacer la operación sólidos porque ya los comía desde el primer día. Ha aprendido a tener que masticar desde el primer día y la típica frase de las madres de que “en cuanto la papilla tiene grumos ya no la quieren” te la ahorras.

¿Qué opinaron en su entorno?

La verdad es que hubo de todo un poco, pero he de decir que en general a la gente que nos rodea les pareció bien todo. Mi madre, abuela de cuchara y papillas de las de antes, estaba encantada viendo al nieto “comer de todo como un paisano”. También es verdad que no somos extremistas con el método y si no estábamos en nuestra casa, aunque la comida que le diéramos fueran sólidos, le ayudábamos a comerla o se la dábamos con cuchara y no dejábamos que ensuciara todo. Cada vez fue ensuciando menos y siendo más limpio, pero es obvio que como un adulto tardó en hacerlo.