El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha desarrollado una guía para la vacunación Covid en adolescentes.

Este apartado específico en su página web pretende dar respuesta a los interrogantes más frecuentes respecto a la vacunación frente al SARS-CoV-2 de los jóvenes de 12 a 19 años.

Te puede interesar: Todo sobre la dosis de refuerzo de las vacunas Covid-19

La sección se irá actualizando en las próximas semanas con el objetivo de servir de ayuda a las familias y a los propios adolescentes.

Con esta acción pretenden contrarrestar, con información fiable y de fuentes acreditadas, algunos bulos que circulan en el entorno digital.

«Las redes sociales son excelentes instrumentos de información e interacción social, pero no todo lo que circula en ellas corresponde a datos contrastados y reales. Por favor, no reenvíes ni difundas información no contrastada», señala el CAV-AEP.