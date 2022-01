Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la variante ómicron ha desplazado a delta, que ha pasado a tener una prevalencia casi residual en España, con una representación inferior al 10%.

Ómicron es responsable de entre el 79,6 y el 98,7% de los contagios que se están registrando en nuestro país. La Comunidad Valenciana es la única región española donde esta cepa tiene una representación por debajo del 80%.

En contraposición, cuatro comunidades autónomas rozan el 100%: Comunidad de Madrid, Cantabria, Extremadura y Galicia.

Mientras ómicron continúa imparable -en las últimas 24 horas se han registrado 27.249 positivos y 253 fallecidos- ha aparecido un nuevo subtipo de esta cepa: BA.2 u también denominada por lo expertos como «ómicron sigilosa».

Esta nueva subvariante de ómicron se ha secuenciado en países como Dinamarca, Reino Unido, Suecia, China, Canadá e India, donde se cree que se dieron los primeros casos.

La Organización Mundial de la Salud ha bautizado a esta nueva variante como «sigilosa» por su capacidad de evadir los métodos de detección habituales como los test de antígenos que se adquieren en las farmacias.

Solo en Dinamarca, según el Instituto Pasteur, representa ya la mitad de los contagios que se están registrando actualmente.

Es tal la preocupación que la OMS ha recomendado poner el acento en investigación la versión BA.2 de ómicron, que está ganando terreno en el mundo.

«Difiere del primero en algunas mutaciones, incluida la proteína espiga», explica el organismo.

Aunque los primeros casos de esta subvariante de ómicron fueron detectados en China, los expertos creen que su origen está en India.

Aunque aún es pronto para conocer la transmisibilidad de la nueva variante, las primeras investigaciones indican que es más difícil de detectar por las pruebas corrientes para identificar mutaciones.

También sería complicado en pruebas como los test de antígenos, lo que provocaría muchos falsos negativos.

Hay que destacar que, de acuerdo a los datos ofrecidos por los diferentes países donde ya se ha detectado, la mayoría de los casos de BA.2 son asintomáticos o con síntomas leves. Además de los territorios mencionados anteriormente, esta cepa ya está presente otras zonas como Suecia, Noriega, Grecia, Filipinas, Estados Unidos y Reino Unido

En este último, la Agencia de Seguridad Sanitaria (UKHSA) está realizando análisis para conocer la prevalencia de ómicron sigilosa en el país, donde, aunque aun son pocos los casos registrados, están aumentando rápidamente. BA.2 ha sido designada como VUI: variante bajo investigación.

Para responder a esta pregunta hay que situarse en Dinamarca, donde el número de contagios por BA.2 ha crecido exponencialmente desde las primeras semanas de enero.

Si a principio de año la subvariante tan solo representaba el 20% de los contagios detectados, en esta última semana ya supone el 50%.

Anders Fomsgaard, investigador del Statens Serum Institut (ISS), instituto de investigación ubicado en la isla de Amager en Copenhague, señala que esta cepa le genera «desconcierto», pero no «preocupación».

La razón es que los primeros estudios llevados a cabo en este centro indican que no hay diferencias en las hospitalizaciones entre la variante ómicron (BA.1) y ómicron sigilosa (BA.2).

«Es una posibilidad» de que las personas contagiadas con BA.1 puedan reinfectarse con BA.2 por lo que, señala, hay que estar en alerta. «Debemos estar preparados para ello. Y luego, de hecho, podríamos ver dos picos de esta epidemia».

Sin embargo, el Dr. Tom Peacock, virólogo del Imperial College de Londres, en Reino Unido, uno de los primeros en dar la voz de la alarma sobre ómicron, cree que BA.2 no causará una segunda ola de esta variante. «Me sorprendería que BA.2 causara una segunda ola, incluso con una transmisibilidad ligeramente mayor», ha escrito en su cuenta de Twitter.

That said I wouldnt be that surprised if BA.2 slowly replaces BA.1 over the coming months with a slightly ‘optimised’ mutational profile (think a more extreme version of AY.4.2 vs Delta in the UK). That said this is just a prediction and could be quite wrong…

— Tom Peacock (@PeacockFlu) January 19, 2022