Sí, los hombres también tienen cáncer de mama

Antonio tiene 49 años. Hace dos, durante la ducha diaria descubrió que tenía un bulto en el pecho. Tuvo que acudir a un ginecólogo donde le diagnosticaron un cáncer de mama.

Tras realizarle una mastectomía, le propusieron un tratamiento consistente en tomar unas pastillas durante 3 años, aunque los expertos en este tipo de tumores no estaban seguros de si sería efectivo. Era un tratamiento utilizado sólo en mujeres con cáncer de mama, no en hombres. Y es que prácticamente no hay investigación sobre este tipo de tumores en varones.

El cáncer de mama afecta a un hombre de cada 10 mujeres y representa cerca del 1% del total de diagnósticos de este tumor, con un aumento anual de la incidencia del 1,1%, según estudios epidemiológicos recientes.

Y aquí está el problema, porque la baja incidencia de este tipo de cáncer en varones provoca un escaso interés a la hora de desarrollar estudios específicos, por lo que en la actualidad se emplean las mismas terapias que en mujeres.

Las asociaciones de este tipo de pacientes lo tienen claro, es necesario investigar. Así se podrían «conocer mejor las diferencias entre la biología del tumor en mujeres y hombres, así como la eficacia de los tratamientos que recibimos en la actualidad, y determinar nuevas líneas de tratamiento personalizado para este tipo de cáncer», afirma Màrius Soler, presidente de Asociación de Cáncer de Mama Masculino INVI.

Una mejor y más amplia investigación permitiría desarrollar tratamientos más eficaces y específicos y menos tóxicos. Con ello, incrementaría la supervivencia de estos pacientes y ayudaría a mejorar su calidad de vida.

Pero no todo se reduce a la investigación. Explicar que esta patología no es sólo una cuestión femenina facilitaría un diagnóstico precoz, esencial para la supervivencia del paciente.

«Al no haber concienciación social sobre la existencia del cáncer de mama en varones, estos no saben relacionar los síntomas con la posibilidad de que sea ‘algo’ maligno ni a qué médico especialista acudir. El desconocimiento actual en torno a este tumor comporta una desorientación inicial y, por lo tanto, un retraso en el diagnóstico».

Sensibilizar a la población sobre este tipo de cáncer también contribuirá a afrontarlo mejor desde un punto de vista psicológico.

«Al tener poca incidencia, no ser conocido y estar relacionado con la mujer, tiene un impacto emocional y produce desconcierto, lo que conduce al silencio y al estigma», explica Màrius Soler.

Factores de riesgo del cáncer de mama en hombres

Genéticos: los estudios indican que los hombres con mutaciones en el gen BRCA2 (entre el 10 y el 15% de los afectados) tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama, por lo que una prueba genética podría ayudar a la detección y el diagnóstico.

También las alteraciones en otros genes (CHEK2, CYP17 y MLH1) se relacionan con el desarrollo de este tumor en el varón.

Antecedentes familiares .

. La edad : según pasan los años las probabilidades de padecer cáncer de mama aumentan. De hecho, la media de edad del diagnóstico es de unos 60 años, más alta que en el caso de las mujeres.

: según pasan los años las probabilidades de padecer cáncer de mama aumentan. De hecho, la media de edad del diagnóstico es de unos 60 años, más alta que en el caso de las mujeres. Otro factor de riesgo son ciertas condiciones que alteran el balance de las hormonas sexuales femeninas y masculinas (estrógenos/andrógenos) en el organismo. Hay enfermedades como la cirrosis hepática, la obesidad o el síndrome de Klinefelter, que pueden alterar el equilibrio de estos niveles hormonales.

También los fármacos de terapia hormonal para el cáncer de próstata pueden desequilibrar la balanza.

Registro Cáncer de Mama en el Varón

El grupo GEICAM, especializado en la investigación en cáncer de mama en España, ha puesto en marcha el primer Registro de Cáncer de Mama en el Varón para analizar de forma retrospectiva un millar de casos diagnosticados en España entre el año 2000 y el 2019.

«Con la puesta en marcha de este proyecto vamos a realizar una caracterización genética y molecular de los tumores que nos permita clasificarlos y evaluar su capacidad pronóstica frente a las características clínico-patológicas clásicas y los subtipos tumorales identificados en mujeres, que puede ser de gran utilidad para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes», señala la doctora Noelia Martínez Jáñez, oncóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal y miembro de la Junta Directiva de GEICAM.