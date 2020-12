¿Existe una fórmula que garantice unas Navidades seguras en familia?

En la mayoría de las familias, estos días no se habla de otra cosa. La ilusión por juntarse después de tanto tiempo se mezcla con las noticias del empeoramiento de las cifras, las recomendaciones nada optimistas… y llega la preocupación, las dudas y el no saber qué hacer.

Por eso en muchas familias, la posible fórmula mágica para juntarse sin riesgos se ha convertido en tema de conversación constante y búsqueda insistente de soluciones. Porque todo el mundo sueña con juntarse en estas fechas, pero a la vez todos saben que lo realmente importante es que podamos juntarnos muchas más veces.

Y para eso, la recomendación del doctor Julián Domínguez, preventivista y miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, se resume en una frase: “quien quiera pasar estas fechas como si fuese una Navidad normal, se engaña a sí mismo. Esta Navidad no va a ser normal”.

Y aunque más adelante puede leer todos los consejos puestos sobre la mesa por este prestigioso especialista, lo cierto es que en la búsqueda de la fórmula mágica nos encontramos con una lluvia de ofertas para realizar pruebas de coronavirus con todas las comodidades, que teóricamente podrían garantizar la seguridad de nuestros seres queridos.

¿Cuántos tipos hay? ¿Dónde puedo adquirirlos? ¿Cuándo obtendré los resultados? ¿De verdad me dan garantías?

En opinión del doctor Julián Domínguez, para tener garantías, estas pruebas deberían ir acompañadas con 14 días de cuarentena antes del encuentro familiar. “Esa sería la única forma de asegurarnos al 100% de que estamos libres de coronavirus y no vamos a poner en riesgo a nuestros familiares”.

Pero vayamos con las ofertas que se nos plantean.

¿Qué tipos de test Covid puedo hacer sin salir de casa?

En casa podemos realizar cualquiera de las pruebas diagnósticas que existen actualmente para detectar el coronavirus: PCR, antígenos y serológicos.

Los test serológicos detectan si el contagio ya ha pasado y si existen anticuerpos contra el coronavirus, mediante una muestra de sangre. Es el análisis que realmente nos diría, con bastante fiabilidad, que las personas que tienen anticuerpos no contagian ni se contagian, aunque no haya una certeza absoluta.

El test de antígenos detecta la presencia de proteínas del virus en la muestra extraída mediante una torunda de la nariz y boca, o en una muestra de saliva. Son pruebas rápidas Y bastante fiables, pero su sensibilidad y especificidad no alcanza la que conseguimos con las pruebas PCR.

La PCR está considerada como la prueba diagnóstica más fiable ya que es muy sensible a la hora de detectar el virus en nuestro organismo, y es muy específica, no se confunde de virus en la identificación.

¿Cómo se realizan los test en casa?

Existen varias posibilidades sobre cómo realizar la toma de las muestras en casa. Hay empresas que ofertan el traslado de un profesional sanitario para la obtención de muestras naso faríngeas y realizar una PCR o un test de antígenos.

Una vez obtenida la muestra es trasladada a un laboratorio para su estudio y obtención de resultados.

En cuanto a las pruebas de serología que requieren una muestra de sangre, hay dos opciones. Un sanitario puede acudir al domicilio para extraerla y posteriormente trasladarla a un laboratorio para su examen.

Otra fórmula, no tan demostradamente fiable, son los kits diagnósticos que se pueden adquirir y que incluyen todos los elementos necesarios para la extracción de un par de gotas de sangre, así como los reactivos que determinarán si hay presencia de anticuerpos contra el coronavirus.

En cuanto a las pruebas de saliva, que ya han sido autorizadas en EE UU por la FDA, es el propio paciente el que recoge la muestra, que deposita en envases preparados al efecto. Con la saliva ya dispuesta para su envío, estos kits incluyen un servicio de recogida para trasladarla a un laboratorio donde se realizará la prueba de antígenos a partir de la saliva.

¡Importante! Para la realización de este tipo de pruebas de saliva no se debe comer, ni beber, ni fumar, ni mascar chicle o chupar caramelos desde al menos 30 minutos antes de hacerla.

¿En cuánto tiempo obtendremos los resultados?

Los tiempos varían en función del tipo de prueba que se realice. En el caso de las PCR sabremos si estamos infectados o no en cuestión de 24 a 48 horas.

En las pruebas de antígenos, incluidos los de saliva, el tiempo para la obtención de resultados oscila entre los 15 minutos de los test rápidos, hasta las 24 horas.

Los test serológicos son los que ofrecen unos resultados más rápidos. En tan sólo 10 a 20 minutos podremos saber si hemos superado la infección o no.

¿Me los pueden hacer en mi centro de atención primaria?

En general, y aunque cada comunidad autónoma sigue su propio protocolo, la Seguridad Social no realiza a domicilio las pruebas diagnósticas del coronavirus, salvo en casos especiales de personas muy dependientes o en circunstancias extraordinarias.

Las pruebas que realiza la sanidad pública son mayoritariamente PCR, cuando existen síntomas de contagio, o cuando se va a someter al paciente a algún tipo de tratamiento específico, como una cirugía, por ejemplo.

En algunas comunidades autónomas se están realizando cribados entre la población con test de antígenos masivos en zonas donde se detecta una alta transmisión del SARS-CoV-2.

Así que las pruebas a domicilio deben ser compradas por el paciente en clínicas o empresas farmacéuticas.

¿Cuánto cuestan estos test?

Como ocurría con los tiempos para obtener los resultados, los precios dependen del tipo de prueba.

Los kits de PCR a domicilio donde la muestra la recoge el propio paciente, oscilan entre los 100 y los 130 euros. En el caso de que un sanitario se desplace a domicilio, el precio sube por encima de los 160 euros.

Los test de antígenos de saliva rápidos rondan los 40 euros, mientras que las pruebas más completas ascienden a los 130 euros.

Los más económicos son los test serológicos, que pueden ser realizados desde unos 25 euros.

Si doy negativo ¿ya estoy libre de peligro?

Ante esta amplia gama de pruebas diagnósticas, ahora la pregunta que muchos se pueden hacer es ¿si me realizo un test puedo reunirme con mi familia a celebrar la Navidad sin miedo al coronavirus? La respuesta a esta pregunta incluye muchos matices.

Los test rápidos de anticuerpos o serológicos, son pruebas parecidas a las del embarazo, que con un solo pinchazo en el dedo y tras pocos minutos nos revelan si tenemos anticuerpos del coronavirus.

Pero tal y como señala el doctor Julián Domínguez, preventivista y miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, el problema de estos test está en la interpretación de los datos que aportan.

“Si al realizar la prueba mediante un test rápido de anticuerpos, éste detecta la presencia de inmunidad, no debemos confiarnos, ya que esa inmunidad debería ser confirmada mediante una serología de alto rendimiento, es decir, realizada en laboratorio con técnicas más avanzadas”.

Así las cosas, los resultados de un test rápido de serología siempre deben ser interpretados por un médico y confirmadas por ellos. ¿La razón? Este tipo de pruebas no tienen una sensibilidad y fiabilidad tan grandes como las que se realizan en los laboratorios y corremos el peligro de que puedan provocar una falsa sensación de seguridad.

Otra opción para detectar la presencia del coronavirus desde casa es la PCR, una prueba más segura y fiable que la de anticuerpos. Pero el especialista en medicina preventiva se plantea algunos interrogantes respecto a su uso de cara a celebrar las fiestas

“¿cuándo nos haríamos la prueba? ¿Para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad? ¿Los días previos a cada una de las celebraciones? ¿24 horas antes o 72?”

Lo mismo ocurre con las pruebas de antígenos tanto de saliva como naso faríngeos “¿Para qué me hago las pruebas? ¿Para cumplir las medidas o porque sé que no voy a cumplirlas?” se pregunta el doctor.

“Es importante no dejarse llevar por la sensación de falsa seguridad. Nos podemos hacer una PCR, dar negativo… pero al día siguiente entrar en contacto con una persona infectada por el SARS-CoV-2 e infectarnos”, insiste el preventivista.

Por eso, el doctor Domínguez es categórico al afirmar que “una PCR negativa o un test de antígenos negativo no significa olvidar todas las medidas de protección contra el coronavirus”. Durante las comidas y cenas navideñas que compartamos con personas no convivientes es esencial guardar las distancias de seguridad, ventilar correctamente, no olvidar la higiene de manos.

Y también muy importante hacer un uso correcto de la mascarilla, esto es, quitarse únicamente cuando estemos comiendo o bebiendo, “el resto del tiempo debemos permanecer con ella puesta”, advierte el doctor.

En todo caso, desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, el resumen fundamental de las pautas a seguir para pasar unas navidades sin riesgo de contagio por coronavirus se reduce a una sola frase: «reunirse con el menor número de personas posibles, y que estas personas sean convivientes».