La OMS da la voz de alarma sobre el impacto ambiental de la COVID-19

La pandemia está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Y lo está haciendo en todos los ámbitos de la vida. La COVID-19 también tiene un impacto ambiental sobre el planeta y ya lo estamos notando.

Así lo refleja un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que se detalla de qué manera la pandemia de coronavirus en la que vivimos sumidos desde marzo de 2020 está afectando al entorno.

Se centra el informe de la OMS en la ingente cantidad de residuos generados y su mala gestión y posterior tratamiento para reducir su impacto en la Tierra.

Según el informe, bautizado como «Global analysis of health care waste in the context of COVID-19», se estima que, desde el inicio de la pandemia, en todo el mundo se han adquirido más de 87.000 equipos de protección individual (EPI) que después de realizar sus funciones de protección contra la COVID-19, han acabado convertidos en desechos.

Estos recursos destinados a atender las necesidades derivadas de la fundamental respuesta a la crisis sanitaria, estarían provocando un impacto ambiental enorme e irreparable.

Además de la ingente cantidad de recursos utilizados, la OMS hace hincapié en la nefasta gestión de los residuos que se han venido generando desde es estallido de la pandemia.

Como señala en su prólogo el informe de la Organización Mundial de la Salud.

«A nivel mundial faltan servicios de gestión para los residuos sanitarios, especialmente en los países menos desarrollados».

«La pandemia de COVID-19 ha provocado grandes aumentos en los desechos de la atención de la salud, agotando los recursos de las instalaciones sanitarias y exacerbando los impactos ambientales de los desechos sólidos»

El impacto ambiental de la COVID-19 puede acabar siendo letal

Una primera aproximación al problema

El impacto ambiental de la COVID-19 que cifra la OMS en su informe es, según la propia organización, solo una aproximación somera al problema.

Y es que, «el estudio no ha tenido en cuenta ninguno de los productos básicos adquiridos al margen de esta iniciativa, ni los desechos generados por la población».

Es decir, no se han contabilizado, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas desechables de las que llevamos haciendo uso desde hace dos años.

Los datos indican que se han enviado más de 140 millones de kits de pruebas diagnósticas y que se han administrado más de 8.000 millones de dosis de vacunas.

Datos a nivel mundial que indican que se acabarán generando «2.600 toneladas de residuos no infecciosos y 731.000 litros de desechos químicos».

En resumen, la pandemia de COVID-19 ha generado «144.000 toneladas de basura adicional, en forma de jeringas, agujas y contenedores de seguridad».

Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dice:

«Es absolutamente esencial proporcionar a los trabajadores de la salud EPIs adecuados, pero también garantizar que puedan utilizarse de forma segura, sin tener un impacto en el entorno cercano»,

Recomendaciones para reducir el impacto ambiental de la COVID-19

Según los datos del «Global analysis of health care waste in the context of COVID-19«, uno de cada tres centros sanitarios en el mundo no gestiona de forma segura los residuos que genera.

Con esta voz de alarma la OMS trata de cuantificar el daño ambiental que la pandemia de COVID-19 está provocándole al planeta.

Daños que acabarán siendo irremediables, según los expertos.

Pretenden dar las claves sobre cómo llevar a cabo una correcta gestión de los residuos que se generan por el normal funcionamiento de su trabajo diario.

Estas recomendaciones se basan en el manifiesto para una recuperación saludable de COVID-19 y se engloban en dos ideas:

Rrealizar una inversión en servicios esenciales , desde agua y saneamiento hasta energías no contaminantes en los centros de salud.

, desde agua y saneamiento hasta energías no contaminantes en los centros de salud. Asegurar una transición energética rápida en pro de la salud.

Estas son:

Uso de embalajes y envíos respetuosos con el medio ambiente.

Empleo de EPIs seguros y reutilizables y de materiales reciclables o biodegradables.

Inversión en tecnologías de tratamiento de desechos que no recurran a la quema.

La logística inversa para apoyar el tratamiento centralizado.

Inversiones en el sector del reciclaje para asegurar que los materiales puedan tener una segunda vida.

Recetas, en definitiva, para que el mundo sea capaz de lograr una recuperación completa y verde de la crisis del coronavirus.

Si cambiamos nuestro paradigma como pide la OMS, el uso seguro y racional de los recursos sanitarios

«no solo reducirá el daño ambiental que causa su eliminación, sino que también ahorrará dinero, reducirá la posible escasez de suministros y contribuirá todavía más a la prevención de las infecciones al modificar los comportamientos».

Son todo beneficios.