El 97% del personal médico recomienda la vacuna, frente a la desconfianza de la ‘calle’

La desconfianza de la población española ante las vacunas desarrolladas hasta ahora contra el SARS-CoV-2 choca con el convencimiento que los médicos de nuestro país de que son la mejor forma para acabar con la pandemia de coronavirus.

Frente al 25% de los ciudadanos que está totalmente dispuesto a vacunarse del Covid-19 en cuanto la vacuna esté disponible, el 97% del personal médico considera la vacuna como la solución más eficaz para acabar con la pandemia.

Según los datos obtenidos del sondeo realizado por Ipsos entre médicos, el 73% de ellos considera que la vacuna se debería administrar rápidamente, es decir, en cuanto esté disponible.

Solo un 15% de los médicos españoles esperarían 3 meses para empezar a aplicarla, un 8% lo haría a los 6 meses y un 2% cree que lo mejor sería esperar un año o más.

Una administración que según un 63% de los médicos encuestados realizaría en los centros de atención primaria como lugar más adecuado para la vacunación, aunque un 33% afirma que podría realizarse sin problema en cualquier centro adecuado con personal médico.

Además, el 54% de ellos recomendarían la vacuna a todos sus pacientes.

La clasificación y orden para un plan de vacunación coincide con la propuesta por el Ministerio de Sanidad, y es que para un 68% de los profesionales sanitarios encuestados los mayores de 60 años serían el grupo principal a vacunar, seguidos del personal sanitario (61%).

Tras estos dos grupos se sitúan en el listado como prioritarios aquellos pacientes con otras patologías como son enfermedades pulmonares crónicas (48%), enfermedades cardiovasculares e hipertensión (43%) y pacientes inmunodeprimidos (41%).

¿Qué vacuna es la más fiable para los médicos?

A la pregunta sobre la fiabilidad de las vacunas que actualmente están más avanzadas, los médicos españoles otorgan unos porcentajes de confianza similares a las tres vacunas que están más avanzadas en este momento.

Así, un 36% consideran que la de Pfizer es la que más confianza genera, seguida de la de AstraZeneca (33%) y Moderna (23%).

Según el estudio, la confianza en la vacuna de Pfizer obedece a sus condiciones de conservación, mientras que la de AstraZeneca se debe a su eficacia y a la muestra robusta de participantes que han podido construir en sus ensayos clínicos.

En opinión del doctor Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, “hay que ser conscientes de que la oferta vacunal en tiempos de pandemia es completamente diferente a la que se puede hacer en otras condiciones. En una pandemia el objetivo es vacunar masivamente para crear unas condiciones favorables, y en este sentido cualquier vacuna que demuestra una eficacia razonable es conveniente”.

Y es que, a pesar de que España es un país provacunas, según los datos que maneja Ipsos, el 48% de los españoles está preocupado por lo rápido que ha salido al mercado, lo que provoca que se prefiera esperar para vacunarse. Incluso 2 de cada 10 españoles no están seguros de cuándo estarían dispuestos a hacerlo.

Para frenar esta desconfianza que muestra la población española ante la vacuna, Amós José García Rojas, considera necesario que el personal sanitario se implique en la resolución de las dudas y “en dar credibilidad al instrumento que conseguirá vencer esta pandemia”.

También las administraciones deben trasladar un mensaje unánime, positivo y a ser posible en colaboración con la comunidad científica, “para explicar que la incertidumbre y los vaivenes son parte de la ciencia ya que las dudas y las recomendaciones se van realizando conforme se avanza en la línea de conocimiento” añade García Rojas.

¿Volveremos a la normalidad con la vacuna?

La gran pregunta y, para muchos, el momento más ansiado es la recuperación de la normalidad. Vivir como antes de la Covid-19. Volver a juntarnos en comidas y cenas, poder ver a nuestros mayores, desterrar las mascarillas…

A este respecto, el 58% los médicos españoles cree que no será posible volver a la normalidad hasta el año 2022. Aunque 3 de cada 10 se muestran más optimistas y piensan que quizás en 2021 la nueva normalidad se asemeje más a lo que se conocía antes del coronavirus.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología arroja un poco de luz pero con cautelas. “Hasta que no lleguemos al 70% de vacunación no será el momento de empezar a eliminar las medidas de prevención, algo que no creo que sea posible hasta finales de 2021. Por fin vemos la luz al final del túnel, pero éste tiene todavía muchos kilómetros de recorrido que han de tomarse con cuidado, calma y paciencia”.

Para concluir, Amós García Rojas ha remarcado que la vacuna es la clara solución al fin de la pandemia, afirmando que “la alternativa si no nos vacunamos es la de seguir con muertes y problemas económicos. Continuar con ese dolor por el que todo hemos pasado en un escenario dramático con el que hemos tenido que convivir”.

