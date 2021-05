¿Problemas para dormir? Descubre el secreto para coger el sueño en menos de un minuto

Descansar es muy importante para nuestro organismo. Dormir bien no solo nos ayuda a tener mayor vitalidad y buen humor al día siguiente, sino que también es beneficioso para nuestro organismo y tan importante como hacer ejercicio o tener una buena alimentación. Los expertos aseguran que debemos descansar entre 7 y 9 horas diarias para que nuestro organismo esté completamente en forma al día siguiente. No obstante, existen matices según la edad.

La “National Sleep Foundation”, organización estadounidense sin fines de lucro que promueve la comprensión pública del sueño y los trastornos del sueño, elaboró un estudio en el que indica que los adultos jóvenes (de 18 a 25 años), deben dormir entre 7 y 9 horas. Es el mismo tiempo que necesitan los adultos (26-64 años), mientras que los mayores de 65 años, deberán dormir entre 7-8 horas. Esta organización no aconseja que los mayores duerman menos de 5 ó 6 horas al día o más de 9.

A muchas personas les resulta difícil poder concebir el sueño rápido en cuanto llegan a la cama. Además, el sueño ligero facilita que nos desertemos más veces de las que deberíamos, por lo que no se cumplen las horas de sueños que necesitamos. Existen diferentes factores que te pueden ayudar a llegar a la cama con sueño y tranquilo. En primer lugar, el ejercicio. Realizar una actividad física a lo largo del día propicia que lleguemos más cansados a la hora de dormir. Si no tienes mucho tiempo a lo largo del día o prefieres no gastar dinero en el gimnasio. También es muy importante lo que comamos. Como te contábamos en esta información, existen una serie de alimentos saludables que contienen serotonina, una sustancia responsable para producir melatonina, una proteína encargada de la función del sueño (se activa cuando estamos a oscuras y se ralentiza cuando hay luz).

No obstante, existe una técnica utilizada por la Armada de los Estados Unidos, que tuvo su primera aparición en el libro “Relax and Win: Championship Performance” (1981) de Lloyd Bud Winter. Dicha tecina promete dormirse en tan solo dos minutos, por lo que ya ha conseguido miles de seguidores en todo el mundo que la utilizan cuando llega el momento de irse a la cama. Te contamos qué tienes que hacer:

Lo primero es relajar los músculos de la cara (incluidos también la mandíbula y la lengua) y los que están alrededor de los ojos.

Después, haz lo mismo con el resto de músculos del cuerpo. Deja caer los hombros lo más bajo posible y a continuación relaja la parte superior de un brazo y luego de otro.

Ahora viene el momento de controlar la respiración. Debes empezar a inhalar y exhalar de forma clamada para relajar el peco.

Por último, debes relajar las piernas, comenzando por los muslos y finalizando las pantorrillas.

Cuando hayas realizado todos estos ejercicios, lega el momento de aclarar la mente. Para ello, esta técnica plantea que te imagines tres situaciones.

Estás acostado en una canoa, en un lago en calma y con únicamente un cielo azul sobre ti. Estás acurrucado en una hamaca de terciopelo negro en una habitación completamente oscura. Imagínate diciendo «no pienses, no pienses, no pienses» una y otra vez durante diez segundos.

Prueba este ejercicio por la noche y consigue el descanso que tanto mereces.