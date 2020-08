Responde este test para conocer el riesgo que corres de contagiarte de Coronavirus - BuscandoRespuestas

¿Utilizas la mascarilla y la renuevas con la frecuencia debida?

¿Te lavas las manos?

¿Mantienes la distancia social?

¿Sueles tocarte la cara o frotarte los ojos?

¿Usas el ascensor?

¿Permaneces en el interior de bares o restaurantes más de 5 minutos?

¿Asistes a locales de ocio nocturno?

¿Asistes a botellones?

¿Asistes a barbacoas, banquetes, bodas con bastante gente?

Asistes a gimnasios, centros comerciales, locales interiores…

Estamos muy cansados del dichoso coronavirus. Queremos un descanso, o al menos unas vacaciones. No podemos más y bajamos la guardia.

Pero la situación es mala. Aunque no queramos reconocerlo, la lucha contra la Covid-19 aún será larga y extremadamente difícil.

Las cifras de infectados y de muertos en el mundo no paran de crecer. La OMS advierte que los efectos de la pandemia se seguirán notando durante muchos meses. Y en nuestro país cada día que pasa aumenta el número de brotes activos.

El perfil de los nuevos contagiados está cambiando: Se reduce la edad de los afectados y la enfermedad gana peso entre los adolescentes y los jóvenes, que, hoy en día, son sus mayores diseminadores.

Aunque no nos guste, todavía falta mucho para que volvamos a la normalidad: En el mejor de los casos podríamos disponer de una vacuna eficaz a principios del año que viene. Ojalá. A partir de ese momento habrá que vacunar masivamente a un elevado porcentaje de la población.

Hasta entonces nuestra conducta individual dictará cómo de malo será nuestro futuro. Y no solo a nivel sanitario: Mientras más contagiados haya, más pobres seremos. Quienes no respetan los procedimientos para evitar el contagio, no solo son un peligro para la salud, sino que también generan pobreza y destruyen empleo.

En este ínterin… ¿Jugarías a la lotería si el “gordo” fuese una condena a muerte y los demás premios importantes una larga estancia en el hospital con posibles secuelas de por vida?

Si tu respuesta es no, ¿Por qué te arriesgas con el coronavirus?

Conviene saber cuantos boletos jugamos, a menudo sin ser conscientes de ello, en la lotería del coronavirus.

En menos de un minuto, resolviendo la sencilla encuesta que aparece al inicio, tendrás una idea del riesgo que corres.

La valoración de esta encuesta es muy sencilla

Si tus respuestas caen mayoritariamente en el conjunto de cómo debes actuar, enhorabuena: Tu conducta está ayudando a frenar la expansión del coronavirus. Si todos hiciesen como tu hace tiempo que la incidencia de la Covid-19 sería mínima.

A nivel individual, en principio corres un riesgo muy bajo de contagiarte. Sin embargo, contagiarte o no, no solo depende de ti, pues, como valoraremos más adelante, la unidad familiar donde convives tiene una enorme importancia.

Por el contrario, si tus respuestas caen mayoritariamente entre las cosas que no son recomendables, estás contribuyendo activamente a propagar el virus, siendo un peligro para la salud pública y una lacra para la economía.

Indudablemente muchos ciudadanos no podrán evitar algunas conductas de riesgo (p.e. desplazarse en transporte público, usar el ascensor, o trabajar con otras personas en locales cerrados pequeños y poco ventilados). Pero entonces deberían ser extremadamente cuidadosos en evitar los otros comportamientos de riesgo.

Tampoco deberías abusar de las conductas recogidas en las respuestas intermedias. Una buena recomendación sería nunca pasar de 3 respuestas malas (y mejor ninguna), ni de 6 intermedias.

Tanto si tienes muchas respuestas malas, como si la mayoría de tus respuestas se reparten entre las malas y las intermedias, tu comportamiento es suicida para tu salud, un peligro para la salud pública y un ayuda inestimable al aumento de la pobreza y el paro.

Pero, por más cuidadosa que sea tu actitud no basta: Para calcular el riesgo que corres necesitas pasar esta encuesta a todos los miembros de la unidad familiar con los que convives estrechamente en casa.

Desafortunadamente, tu riesgo individual es prácticamente el mismo que el de la persona con la que convivas que corra el más alto riesgo.

Sobretodo deberás tener en cuenta a la gente con que te relacionas. Hazte la siguiente pregunta:

¿Con cuanta gente te relacionas presencialmente hablando con ellos más de 15 minutos a la semana?

Más de 20

De 15 a 20

De 10 a 15

De 5 a 10

5 o menos

A la vista de tu respuesta deberías plantearte que una recomendación de los expertos es que no te relaciones estrechamente con más de 5 personas.

Si todo el mundo hiciera eso, en muy poco tiempo (poco más de un mes) la Covid-19 estaría controlada.

En nuestra mano estuvo haber evitado que la pandemia de Covid-19 se extendiese catastróficamente. Un sencillo cambio en nuestras conductas durante poco más de un mes hubiese bastado.

Pero el SARS-CoV-2 nos ha dado una lección sobre lo que somos: Imprudentes, insolidarios y poco colaborativos.

Aunque cada día es más complicado, todavía estamos a tiempo de reducir su impacto, frenar los rebrotes que parecen multiplicarse cuasi diariamente y alejar de nosotros un otoño que no augura cosas buenas.

Es muy fácil. Aunque suene muy fuerte, sólo hay que elegir entre la mascarilla, la distancia y el lavado de manos, o el tubo, la UCI y la muerte.

¿Es posible que entre esas dos alternativas podamos elegir mal?

Si lo hacemos, pagaremos enormemente nuestra insensatez.

