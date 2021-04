¿Si ya me han puesto las dos dosis de la vacuna puedo contagiar a otros?

Es la gran pregunta del segundo capítulo de la pandemia. El que están comenzando a escribir las personas que ya están vacunadas y esperan que alguien les confirme que para ellos se han terminado todos los problemas.

Pero desgraciadamente el final de esta historia del coronavirus no es tan sencillo. Al menos de momento.

Lo acabamos de volver a confirmar después de que la directora de los CDC americanos (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), siempre tan confiables, haya hecho una afirmación que muchos científicos han corrido a desmentir.

La Dra. Rochelle P. Walensky dio a entender que las personas vacunadas contra el coronavirus ya nunca se van a infectar, que no son portadoras del virus y, en consecuencia, tampoco pueden transmitir el virus a otras personas.

Lo hizo en una entrevista en el canal de televisión por suscripción con mayor audiencia de Estados unidos, MSNBC, mientras comentaba los extraordinarios datos de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech. Datos que afirman que una sola dosis es un 80 por ciento efectiva para prevenir infecciones, y dos dosis son un 90 por ciento efectivas.

Pero de ahí a la conclusión que dejó en antena la doctora va un mundo.

Walensky dijo que «nuestros datos sugieren que las personas vacunadas no son portadoras del virus, no se enferman. Y eso no es solo en los ensayos clínicos, también está en datos del mundo real».