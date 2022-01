En los últimos tiempos, están proliferado los consejos y recomendaciones sobre alimentación, nutrición y dietética a través de las redes sociales o mediante influencers, sin ninguna base científica.

Esto, según alertan la experta Paula Rodríguez del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (CODINMA) «puede suponer graves riesgos para la salud de la población».

Insiste en que «la salud nutricional tiene que estar en manos de los profesionales titulados» cuya actividad está, además, sometida al control ético y deontológico.

Por este motivo, estos expertos quieren ‘desmontar’ los principales bulos sobre nutrición que circulan entre la sociedad.

¿La fruta engorda si se consume por la noche?

«Lo cierto es que esto no es así. El proceso de ganancia y pérdida de peso es mucho más complejo que el simple hecho de consumir un alimento a una determinada hora «, avisa la experta.

Hay que tener en cuenta que todos los alimentos aportan, en mayor o menor medida, energía en forma de calorías «sin importar la hora del día a la que se consuman», especifica.

Así, la fruta contiene principalmente agua, en torno al 80-90 %, y gran cantidad de fibra, lo que la convierte en un alimento con bajo aporte calórico.

Por ello, consumir varias piezas de fruta al día a la hora que uno desee es una de las prácticas más recomendadas en términos de alimentación.

¿Una dieta sin gluten es más sana?

En este sentido, explican que el gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como el trigo, la cebada o el centeno, y no es perjudicial para aquellas personas que lo toleran bien.

«Sí deben evitarlo las personas celíacas, así como aquellas a las que les produzca malestar tras su ingesta», matizan la experta.

La salubridad de un alimento no la determina la presencia o ausencia de gluten sino su propia naturaleza, su cocinado o su procesamiento.

¿El agua con limón es ‘detox’?

También es falso, sin embargo, es uno de los bulos sobre nutrición que cuenta con un gran número de seguidores.

En este sentido, indica que, si bien no hace ningún daño su ingesta, no hay evidencia científica que respalde que su consumo por la mañana ayude a perder grasa o depurar.

«Esas funciones en nuestro organismo las realizan órganos como el hígado, los riñones, los pulmones o la piel», informa.

No obstante, añade, «no hay problema en tomar algo refrescante por la mañana, sabiendo que no va a producir un efecto en nuestro organismo».

¿Para adelgazar hay que eliminar el pan de la dieta?

Esta la creencia es otro de los bulos sobre nutrición más extendidos.

«Esto es incorrecto», señala la especialista. Un único alimento no tiene la capacidad por sí solo de engordar o adelgazar.

«El proceso de ganancia o pérdida de peso lo constituyen una serie de hábitos de vida como son la alimentación, la actividad física, el estrés y la genética, entre otros».

De hecho, el pan se encuentra entre los alimentos con un contenido calórico moderado (261 kcal/100g).

«Está formado, principalmente, por hidratos de carbono, que aportan solo 4 kcal/g, al igual que las proteínas, mientras que otros macronutrientes proporcionan el doble, como es el caso de los lípidos, 9 kcal/g», detalla.

Ante la duda, acudir a profesionales

La salud nutricional de la población no debe someterse a modas, sino que tiene que estar siempre en manos de profesionales.

La experta insiste en que la figura del dietista-nutricionista es «la mejor garantía para el adecuado tratamiento de la salud en materia nutricional».

Y por ello, ante cualquier duda, lo mejor es acudir a profesionales graduados o diplomados en Nutrición Humana y Dietética.